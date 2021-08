Cina. Rallenta la produzione industriale. +6,4% contro l’atteso 7,8%, causa diffusione variante Delta

- Advertisement -

AgenPress – Rallenta la crescita della produzione industriale cinese a luglio. Il dato ha mostrato un rialzo annuo del 14,4% contro il precedente 15,9%, mentre su base mensile il dato ha registrato un +6,4% contro il +8,3% della passata lettura. Il mercato si attendeva una crescita annua del 14,6% e mensile del 7,9 per cento.

Sempre a luglio le vendite al dettaglio in Cina hanno, invece, evidenziato una crescita del 20,7% contro il precedente +23%. Il mercato si attende un rialzo del 21,2 per cento.

In calo di qualche punto anche le vendite al dettaglio che, sebbene abbiano registrato un rialzo dell’8,5%, hanno subito un calo rispetto al mese di giugno (12,1%) e rispetto alle attese degli analisti (11,5%). In linea con quanto detto, il tasso di disoccupazione cinese si attesta al 5,1%. A giugno era del 5%.

Si tratta della crescita più debole da agosto 2020 a causa della diffusione della variante Delta, che ha bloccato numerose forniture industriali. In tale contesto, Hong Kong perde lo 0,97%, Tokyo l’1,72% (sempre per via della crescita preoccupante di casi Covid). Solo Shanghai si salva guadagnando lo 0,16%.