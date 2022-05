Cina. Raro gatto dorato avvistato in Tibet. E’ inserito nella lista delle specie a rischio

- Advertisement -

AgenPress – Un raro gatto dorato è stato avvistato nella città di Nagqu, nella regione autonoma del Tibet nel sud-ovest della Cina, ha affermato l’autorità locale per la silvicoltura e i pascoli.

Un gatto dorato asiatico è stato catturato da telecamere a infrarossi durante un progetto di indagine sulla biodiversità, che è stato condotto congiuntamente dall’ufficio forestale e pascoli di Nagqu e dallo Shan Shui Conservation Center.

È la prima volta che un’immagine dell’animale viene catturata nella zona.

Il gatto dorato asiatico, noto anche con il nome di gatto di Temminck, è una specie posta sotto la protezione di prima classe a livello nazionale e classificata come "prossima alla minaccia" dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn)

Nell’ambito del progetto è stata istituita una rete di monitoraggio con 197 telecamere a infrarossi, che copre 11 contee e distretti di Nagqu.

“La comparsa di specie rare è una testimonianza del miglioramento dell’ambiente in città”, ha affermato Mao Shiping, vicedirettore dell’ufficio forestale e pascoli della città, aggiungendo che rafforzeranno ulteriormente la rete di monitoraggio e condurranno a lungo termine lavoro di ricerca sistematico