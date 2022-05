Cina, Sardone (Lega), violazioni diritti e persecuzioni, Ue non stia in silenzio

- Advertisement -

AgenPress. “Nella Cina comunista numerosi rapporti rilevano l’orrenda pratica di prelevare organi da detenuti appartenenti a gruppi religiosi, oppositori politici, minoranze etniche e linguistiche. Questo consolidato sistema è ormai una realtà da decenni, un crimine contro l’umanità, ma purtroppo il regime cinese non si interessa del rispetto dei diritti umani.

Il Governo detiene ben 2 milioni di uiguri e altri gruppi minoritari in un sistema di campi di internamento dove i detenuti sono costretti a lavori forzati, torture, spesso anche uccisi. I cristiani affrontano ormai da decenni persecuzioni e discriminazioni come chiusura delle chiese, arresto di sacerdoti, divieto di diffusione delle bibbie.

In questo contesto l’Europa rimane spesso colpevolmente in silenzio, preferisce stringere accordi commerciali con Pechino senza affrontare temi come diritti umani, libertà e democrazia.

Purtroppo le istituzioni europee sono spesso succubi del regime cinese. Servono azioni forti di pressione e un blocco delle importazioni di qualsiasi merce realizzata con il lavoro forzato. Non possiamo continuare a chiudere gli occhi di fronte a queste atrocità: su valori non negoziabili, con la Cina l’Unione Europea deve battere i pugni sul tavolo”.

Così Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, nel suo intervento durante la sessione plenaria, nel dibattito su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 144 del regolamento).

