Cina. Tong Ying-kit, 24 anni, attivista pro democrazia di Hong Kong condannato a 9 anni di carcere

AgenPress – Tong Ying-kit, l’attivista pro democrazia di Hong Kong, è stato condannato a 9 anni di carcere: il suo è il primo caso di applicazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino sull’ex colonia a giugno 2020. L’uomo era stato riconosciuto colpevole martedì di terrorismo e di incitamento alla secessione per aver sventolato una bandiera nera con uno slogan molto popolare durante una manifestazione anti-governativa.

Tong, ex cameriere di 24 anni, ha rischiato il carcere a vita: è stato riconosciuto colpevole martedì per le accuse di terrorismo dopo aver guidato una moto contro tre agenti di polizia e per incitamento alla secessione dopo aver sventolato una bandiera di protesta nera con lo slogan “Liberate Hong Kong, rivoluzione dei nostri tempi”, durante le manifestazioni tenute il primo luglio del 2020, il giorno dopo l’entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale. Il suo processo è visto come un momento spartiacque dagli attivisti pro-democrazia e dai gruppi per i diritti umani, nonché come un gravissimo attacco e allontanamento dalle tradizioni del common law di Hong Kong, poiché è stata negata la cauzione e un processo con giuria visto che il caso è stato deciso da tre giudici scelti dalla governatrice Carrie Lam per giudicare i crimini di sicurezza nazionale.