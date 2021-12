Cina-Usa. Colloquio telefonico tra Xi Jinping e Joe Biden. “Politica Usa ha causato gravi difficoltà”

- Advertisement -

AgenPress – Joe Biden parlato con il presidente cinese Xi Jinping giovedì sera poiché le relazioni tra i due paesi sono rimaste tese negli ultimi mesi, in particolare nel cyberspazio, con gli Stati Uniti che hanno accusato la Cina di diffusi illeciti , incluso un massiccio attacco al sistema di posta elettronica di Microsoft e altri attacchi ransomware.

“I due leader hanno avuto un’ampia discussione strategica in cui hanno discusso delle aree in cui i nostri interessi convergono e delle aree in cui i nostri interessi, valori e prospettive divergono”, ha affermato una lettura della chiamata, fornita dalla Casa Bianca. “Hanno deciso di impegnarsi su entrambe le serie di questioni in modo aperto e diretto. Questa discussione, come ha chiarito il presidente Biden, faceva parte dello sforzo in corso degli Stati Uniti per gestire in modo responsabile la concorrenza tra gli Stati Uniti e la Repubblica popolare cinese”.

Biden ha affrontato i problemi informatici durante la conversazione di circa 90 minuti e in generale ha cercato di avere una “discussione ampia e strategica” su come gestire la relazione competitiva tra Stati Uniti e Cina per evitare di entrare in conflitto, secondo un alto funzionario dell’amministrazione che ha parlato con i giornalisti prima e dopo la chiamata. Il funzionario ha descritto il tono della chiamata, che Biden ha preso dalla Sala dei Trattati della residenza della Casa Bianca, come “rispettoso” e “familiare e sincero”.

L’amministrazione Biden ha affermato che intende continuare ad adottare un approccio duro nei confronti della Cina, simile all’ex presidente Donald Trump , ma che lo farà in coordinamento con gli alleati e spera di stabilire parametri che consentano ai paesi di esprimere preoccupazione e aree di disaccordo, ma lavorano anche insieme quando è nell’interesse di entrambi i paesi.

Secondo il media statale cinese Xinhua News, Xi ha detto a Biden che la politica americana nei confronti della Cina ha causato “serie difficoltà” alle relazioni tra i paesi.

“Se la Cina e gli Stati Uniti lavorano insieme, entrambi i paesi e il mondo ne trarranno beneficio; se la Cina e gli Stati Uniti si confrontano, entrambi i paesi e il mondo ne soffriranno. La relazione Cina-USA non è una questione di scelta che se deve essere fatta bene, ma una domanda obbligatoria su come farlo bene”, ha detto Xi. Il leader cinese ha affermato che i due Paesi possono continuare il dialogo per “promuovere il coordinamento e la cooperazione” su questioni come il cambiamento climatico, il Covid-19 e altre questioni internazionali.