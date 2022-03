Cina. Wang Yi. La storia dimostrerà che siamo dalla parte giusta della storia su questione ucraina

- Advertisement -

AgenPress – La posizione della Cina sulla questione ucraina è obiettiva ed equa, e il tempo dimostrerà che è dalla parte giusta della storia, ha affermato sabato il consigliere di Stato cinese e ministro degli Esteri Wang Yi.

Wang ha fatto le osservazioni durante una conferenza stampa ai giornalisti sullo scambio di opinioni tra i capi di Cina e Stati Uniti sulla questione ucraina durante una videochiamata avvenuta il 18 marzo.

Notando che la Cina ha esposto in modo chiaro e completo la sua posizione sulla questione ucraina, Wang ha affermato che il punto più importante è che la Cina è sempre una forza per salvaguardare la pace nel mondo.

Ha aggiunto che la Cina ha sempre sostenuto la pace e si è opposta alla guerra, che non è solo una tradizione radicata nella storia e nella cultura del Paese, ma ne è stata anche la politica estera.

La Cina continuerà a esprimere il proprio giudizio in modo indipendente e in modo obiettivo ed equo sulla base del merito della questione, ha affermato Wang, aggiungendo che la Cina non accetterà mai alcuna coercizione e pressione esterna e si oppone a tutte le accuse e i sospetti infondati contro la Cina.

Wang ha osservato che durante la recente videochiamata, la Cina aveva proposto una soluzione cinese alla crisi ucraina, che comprende principalmente due aspetti.

La priorità, ha affermato, è che tutte le parti debbano spingere per il dialogo e la negoziazione tra le parti immediate, cessare le ostilità il prima possibile, evitare vittime civili e prevenire una crisi umanitaria.

Una soluzione duratura risiede nel rifiuto della mentalità della Guerra Fredda, nell’astenersi dal confronto di blocco e nella costruzione di un’architettura di sicurezza regionale equilibrata, efficace e sostenibile per realizzare una pace a lungo termine in Europa.

