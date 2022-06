Cina. Xi Jinping fa rivedere i libri di testo scolastici: “Hong Kong non è mai stata una colonia britannica”

- Advertisement -

AgenPress – I nuovi libri di testo di Hong Kong insegneranno agli studenti che la città non è mai stata una colonia britannica, dopo la revisione di una materia scolastica che le autorità hanno accusato di aver guidato le proteste a favore della democrazia.

Secondo i rapporti locali, i nuovi testi insegneranno agli studenti che il governo cinese non ha riconosciuto i trattati che cedettero la città alla Gran Bretagna dopo le guerre dell’oppio. Si sono conclusi nel 1997 quando la Gran Bretagna ha restituito Hong Kong al controllo cinese, e quindi i testi affermano che Hong Kong non è mai stata una colonia britannica.

I nuovi libri adottano anche la narrativa di Pechino secondo cui il movimento di protesta del 2019 è stato guidato da “forze esterne”, ha riferito il South China Morning Post .

Le quattro serie di libri di testo sull’argomento degli studi liberali di Hong Kong sono state pubblicate online la scorsa settimana, affinché le scuole possano scegliere i materiali per il nuovo anno accademico a settembre. Sono destinati ad essere utilizzati dagli studenti di quarta classe nelle classi “cittadinanza e sviluppo sociale”, che hanno sostituito il corso di studi liberali progettato nel 2009 per insegnare agli studenti il ​​pensiero critico. Nel 2020 il corso di studi liberali è stato attaccato dalle autorità pro-Pechino che lo hanno accusato di aver spinto i giovani verso le proteste e hanno promesso una rettifica.

L’amministratore delegato, Carrie Lam, ha affermato che gli studenti avevano bisogno di protezione dall’essere “avvelenati” e nutrivano “informazioni false e distorte”.

Una successiva revisione del sistema educativo ha incluso una maggiore attenzione alla sicurezza nazionale e al patriottismo, con gli insegnanti incoraggiati a denunciare gli studenti che hanno violato la legge sulla sicurezza nazionale.

“È necessario che le scuole insegnino agli studenti a pensare in modo positivo e ad amare la loro nazione”, ha affermato lunedì il capo del dipartimento dell’istruzione di Hong Kong.

Molti dei libri di testo discutono della legge sulla sicurezza nazionale del 2020, ampiamente criticata come una violazione delle libertà fondamentali vietando atti di dissenso come terrorismo, secessionismo, collusione straniera o sedizione. Secondo quanto riferito, la legge è stata introdotta in risposta ad “attività terroristiche violente” e atti illegali nel 2019 che hanno messo in pericolo la sovranità e la sicurezza nazionale.

Un altro ha menzionato la “sicurezza nazionale” 400 volte in 121 pagine, afferma il rapporto.

Il tabloid statale cinese, il Global Times, ha affermato che i cambiamenti assicureranno che “alcuni insegnanti non saranno più in grado di trasmettere le loro opinioni politiche sbagliate e velenose agli studenti durante l’insegnamento di questo corso”.

Tang Fei, editore e revisore di due dei libri di testo, e anche un legislatore di Hong Kong, ha detto alla testata che i testi hanno superato la revisione interna e ora sono in attesa di approvazione finale. Con i nuovi testi “non ci sarà bisogno che gli insegnanti della scuola portino troppi altri contenuti”.

I nuovi libri di testo proposti arrivano poche settimane prima che Hong Kong compia 25 anni dalla consegna del Regno Unito. Al territorio sono stati promessi 50 anni di semi-autonomia, ma gli attivisti sostengono che la repressione post-2019, la legge sulla sicurezza nazionale, i cambiamenti elettorali e i crescenti interventi del governo centrale nella società civile e nei media abbiano già messo fine a tale autonomia.

L’anniversario di quest’anno, il 1° luglio, segnerà anche il primo giorno in carica del nuovo leader della città, John Lee, unto a Pechino. Lee, l’ex capo della sicurezza, prenderà il posto di Lam.

Gli alti dirigenti cinesi hanno tradizionalmente partecipato alla cerimonia di giuramento. La frequenza di Xi Jinping non è stata confermata, ma le speculazioni sono aumentate dopo che almeno una scuola elementare di Hong Kong ha annunciato che stava cercando alunni per trascorrere una settimana in quarantena in hotel, suggerendo che i preparativi per un rigoroso sistema “a circuito chiuso” consentiranno a Xi di visitare.