Cina. Xi Jinping promette la “riunificazione” con Taiwan. No a interferenze esterne

Xi Jinping ha affermato di perseguire la "riunificazione" con Taiwan con mezzi pacifici in un discorso a Pechino sabato.

Parlando nella Grande Sala del Popolo per commemorare il 110º anniversario della rivoluzione che pose fine all’ultima dinastia imperiale del Paese, Xi ha affermato che il più grande ostacolo alla riunificazione della Cina era la forza dell'”indipendenza di Taiwan”.

“Coloro che dimenticano la loro eredità, tradiscono la loro madrepatria e cercano di dividere il Paese, non andranno a buon fine”.

Taiwan e la Cina continentale sono state governate separatamente dalla fine di una guerra civile più di settant’anni fa, in cui i nazionalisti sconfitti sono fuggiti a Taipei. Tuttavia, Pechino vede Taiwan come una parte inseparabile del suo territorio, anche se il Partito Comunista Cinese non ha mai governato l’isola democratica di circa 24 milioni di persone.

Il discorso di Xi è arrivato un giorno prima dell’anniversario ufficiale della rivolta di Wuchang il 10 ottobre, che a Taiwan è celebrato come Giornata nazionale.