Cina. Zhao Lijian accusa gli Stati Uniti, “la più grande minaccia alla pace, stabilità e sviluppo nel mondo”

- Advertisement -

AgenPress – Gli Stati Uniti sono “la più grande minaccia alla pace, alla stabilità e allo sviluppo nel mondo”, ha affermato giovedì la Cina, continuando la sua acuta retorica in risposta alle accuse statunitensi di spionaggio cinese e alle minacce all’ordine internazionale.

I commenti del portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian sono arrivati ​​il ​​giorno dopo che il capo dell’FBI e il leader dell’agenzia di intelligence interna britannica hanno lanciato nuovi allarmi sul governo cinese , avvertendo i leader aziendali che Pechino è determinata a rubare la loro tecnologia per un guadagno competitivo.

- Advertisement -

Il tono accresciuto arriva prima di un incontro sabato tra il Segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi al vertice del Gruppo dei 20 ministri delle nazioni ricche e in via di sviluppo a Bali, in Indonesia.

“Il politico statunitense in questione ha interpretato la cosiddetta minaccia cinese di diffamare e attaccare la Cina”, ha detto Zhao ai giornalisti in un briefing quotidiano quando gli è stato chiesto dei commenti del direttore dell’FBI Christopher Wray che riaffermavano le preoccupazioni di vecchia data nel denunciare lo spionaggio economico e le operazioni di hacking da parte della Cina come così come gli sforzi del governo cinese per soffocare il dissenso all’estero.

“I fatti hanno pienamente dimostrato che gli Stati Uniti sono la più grande minaccia alla pace, alla stabilità e allo sviluppo nel mondo”, ha affermato Zhao. “Esortiamo questo funzionario statunitense ad avere la giusta prospettiva, vedere gli sviluppi della Cina in modo obiettivo e ragionevole e smettere di diffondere bugie e smettere di fare osservazioni irresponsabili”.

- Advertisement -

Sotto Xi Jinping, presidente e capo del Partito Comunista al potere, la Cina ha assunto una politica estera sempre più aggressiva, unendosi alla Russia nel tentativo di minare l’influenza degli Stati Uniti e dei suoi alleati.

Pechino ha rifiutato di condannare l’invasione russa dell’Ucraina – che dovrebbe dominare la riunione dei ministri degli esteri del G-20 – mentre condanna le sanzioni occidentali contro Mosca e accusa Washington e la NATO di aver provocato il conflitto.

Allo stesso tempo, il partito esercita poteri ampi su tutte le aziende e istituzioni cinesi, sia pubbliche che private, mentre cerca di dominare i mercati globali e le tecnologie emergenti.

Nella sua risposta, Zhao ha affermato che l’intelligence britannica stava “semplicemente proiettando il proprio comportamento disonorevole sulla Cina”.

Al vertice della NATO della scorsa settimana in Spagna, Blinken ha accusato la Cina di “cercare di minare l’ordine internazionale basato sulle regole”.

Nei suoi commenti mercoledì, Zhao ha affermato che “il cosiddetto ordine internazionale basato su regole è in realtà una regola di famiglia creata da una manciata di paesi per servire l’interesse personale degli Stati Uniti”.

Washington “osserva le regole internazionali solo come ritiene opportuno”, ha affermato, aggiungendo che la NATO “deve rinunciare alla sua cieca fiducia nella potenza militare”.