Cinema, Mollicone (FDI): “A Roma emergenza desertificazione ‘Sale’, subito ristori”

- Advertisement -

AgenPress. “Come denunciato oggi da Conti sul Corriere, la Roma di Cinecittà, sfondo di tanti capolavori che hanno costruito la storia del cinema e fatto apprezzare la nostra città in tutto il mondo, è sempre più povera di sale cinematografiche.

Addio allo storico Metropolitan accanto a piazza del Popolo, al cinema-salotto Embassy ai Parioli, all’Europa a Porta Pia, al Maestoso in via Appia. Per ultimo, chiuso da pochi giorni il raffinato Caravaggio in via Paisiello, storico cinema amatissimo dai cinefili.

- Advertisement -

Il ministro Franceschini intervenga immediatamente con un piano di sostegno economico affinchè il pubblico, soprattutto quello giovane, si riavvicini alle sale cinematografiche e agli spettacoli dal vivo. Gli esercenti cinematografici sono in crisi, ci vogliono ristori e sostegni immediati e un sistema complessivo di aiuti alla domanda, come già proponemmo, con corse dei mezzi pubblici ad hoc per le sale e l’introduzione di sistemi fiscali agevolati.”

Così in una nota Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia capogruppo in commissione Cultura.