Cinghiali del parco Maggiolina a La Spezia. Toti, lavoro per soluzione non cruenta, esaminare salute animali

Lo scrive il presidente di Regione Liguria in una nota dove spiega però che “dobbiamo tenere presente l’alto rischio legato alla diffusione della peste suina africana, presente in alcune aree della nostra regione”.

Nel decidere le prossime azioni dobbiamo tenere ovviamente conto dei sentimenti di chi si è mobilitato in queste ore, preoccupato per la sorte di quei cinghiali, così come dobbiamo tenere in considerazione l’alto rischio legato alla diffusione della Peste suina africana, presente in alcune aree della nostra regione. Malattia che, ove si diffondesse nel nostro Paese, provocherebbe danni inenarrabili e migliaia di disoccupati nell’industria alimentare italiana. Proprio alla luce di questa preoccupazione l’Agenzia Ambientale Nazionale Ispra e il Commissario di Governo per il contrasto alla Peste suina impongono il divieto di trasporto di ogni ungulato e il loro abbattimento, anche al di fuori delle cosiddette “Zone Rosse” di contagio. Dunque anche in Provincia della Spezia.