Cinghiali. Sergio Costa. “Non c’è bisogno di sparare per affrontare e risolvere la questione”

AgenPress – I cinghiali in Italia sono stimati in circa 1 milione. I danni agricoli risarciti ogni anno sono pari a 1,2 milioni di euro. Il tema che si sta aprendo al dibattito attuale è: un piano straordinario di abbattimento dei cinghiali attraverso la liberalizzazione della caccia durante tutto l’anno solare, in quelle zone ove la sua presenza è oltre soglia massima.

Così Sergio Costa, ex Ministro dell’Ambiente sulla sua pagina Facebook.

“Io non concordo. Sparare liberamente al cinghiale in ogni periodo dell’anno significa incidere anche sulle altre specie selvatiche che vivono nelle aree boschive e che sono nel delicato periodo della riproduzione. E’ un rischio troppo alto per la biodiversità.

Inoltre, è scientificamente dimostrato che i piani straordinari di abbattimento (Francia, Spagna, ecc…) non hanno sortito l’effetto desiderato, in quanto le femmine di cinghiale sottoposto a caccia hanno aumentato l’estro per anno riproducendosi con maggiore frequenza, proprio per sopperire all’abbassamento del numero del branco.

Quando ero ministro feci varie riunioni al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (che detiene la competenza) e depositai una proposta che non fu considerata (e ancora non ho capito il perché).

In sostanza, proposi:

– Utilizzare le trap boarbusters (già impiegate negli USA per questi scopi). Trappole a recinto telecomandate che catturano i cinghiali in modo non cruento; – Somministrare vaccini immunocontraccettivi tramite dardi con utilizzo di fucili speciali che ne iniettano la dose (il costo di ogni dose è di circa 2 euro); – Monitorare scientificamente, tramite il Sistema agenziale ambientale, l’evoluzione della specie.

Segnalo che il vaccino non da controindicazioni per il cinghiale, altri animali predatori e l’essere umano. Dura fino a 6 anni.

Dove sperimentata questa tecnica (negli USA) ha dimostrato che, in modo non cruento, non pericoloso e poco invasivo verso gli altri animali, ha ridotto l’incidenza dei cinghiali di non meno del 60% con punte anche dell’80%.

Inoltre, così è agevole, tramite struttura veterinaria, verificare la presenza di peste suina nei branchi catturati.

La mia proposta fu depositata al MIPAF 4 anni fa.

Non c’è bisogno di sparare per affrontare e risolvere la questione cinghiali”.