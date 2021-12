La Russia supera la Svizzera per esportazione di cioccolato. E’ tra i primi 10 paesi al mondo con 838,5 mln di dollari

- Advertisement -

AgenPress – La Russia è entrata nella classifica dei primi dieci esportatori mondiali di cioccolato, superando la Svizzera. La notizia è stata segnalata dall’associazione russa delle imprese dell’industria dolciaria (Askond).

Secondo i dati delle agenzie Itc Trademap e un Comtrade, da settembre 2020 a settembre 2021, la Russia ha esportato prodotti a base di cioccolato per un valore di 838,5 milioni di dollari, mentre la Svizzera per 819 milioni. L’anno scorso, la Russia si era classificata all’11° posto nella classifica mondiale, il paese aveva esportato oltre 295mila tonnellate di cioccolato per 729,2 milioni di dollari.

La Svizzera si era classificata al decimo posto con un volume di esportazioni di 109,8 mila tonnellate ma per un valore di 753 milioni di dollari. Askond ha notato che l’offerta di cioccolato russo è in crescita per il sesto anno consecutivo. In particolare, crescono le esportazioni grazie alle vendite nei nuovi mercati per la Russia, come Serbia, Brasile, Nigeria e i paesi del Medio Oriente.

Secondo le previsioni dell’associazione, entro la fine del 2021, l’export di prodotti dolciari dalla Russia aumenterà del 19,1% e ammonterà a oltre 824mila tonnellate per un valore di 1,68 miliardi di dollari. In questo caso, verrà battuto un record per l’industria dolciaria e il volume delle esportazioni supererà l’indicatore nel 2019 pre-pandemia del 30,8%.