Circo: On. Maturi: “Stop ad animali negli spettacoli entro i prossimi due anni, passaggio epocale”

AgenPress. “Il Governo ha accolto un Odg da me presentato con cui si prevede il superamento dell’uso degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti entro i prossimi due anni. Si tratta di un passaggio epocale perché per la prima volta vengono dati tempi certi e non un vago futuro.

L’Italia è uno dei pochi paesi al mondo senza una legislazione specifica in materia, per quanto la riforma Franceschini introduca la graduale dismissione degli animali dai circhi. Eppure ancora oggi, in Italia, sono circa 200 gli animali detenuti nei circhi, in un Paese dove ci sono circa 100 aziende circensi con animali.

Un recente sondaggio ha rilevato che il 77% degli italiani è totalmente contrario al circo con animali in quanto è convinto che la detenzione, l’addestramento e l’esibizione in spettacoli comporti per loro sofferenze, maltrattamento e comunque una vita incompatibile con le loro caratteristiche etologiche.

Ritengo fondamentale, nel 2022, andare oltre questo genere di spettacoli, restituendo agli animali la dignità e la libertà che meritano: grazie a questo ordine del giorno, da oggi ai prossimi due anni i circhi dovranno rinunciare ad utilizzare animali per le loro performance. Voglio ringraziare il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni per la sensibilità dimostrata su questo tema. Basta sfruttamento, basta dolore, basta ingiustizie”.

E’ quanto dichiara il deputato Filippo Maturi, presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Tutela degli Ecosistemi e della Biodiversità, e responsabile nazionale del Dipartimento Tutela Animali della Lega.