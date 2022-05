Cisgiordania. Giornalista di Al Jazeera uccisa “a sangue freddo” dagli israeliani nella città di Jenin

- Advertisement -

AgenPress – Una giornalista di Al Jazeera è stata uccisa a colpi di arma da fuoco mentre seguiva un raid israeliano nella città occupata di Jenin, in Cisgiordania.

Shireen Abu Akleh, una nota giornalista palestinese per il canale in lingua araba dell’emittente, che è anche cittadina statunitense, è stata colpita a colpi di arma da fuoco ed è morta poco dopo. Ali Samoudi, un altro giornalista palestinese, è stato ricoverato in ospedale in condizioni stabili dopo essere stato colpita alla schiena.

- Advertisement -

Secondo Al Jazeera la sua giornalista è stata uccisa a “sangue freddo” dalle forze israeliane.

La rete con sede in Qatar ha interrotto la trasmissione per annunciare la sua morte. In una dichiarazione pubblicata sul suo canale, ha invitato la comunità internazionale a “condannare e ritenere responsabili le forze di occupazione israeliane per aver preso di mira e ucciso deliberatamente il nostro collega”.

“Ci impegniamo a perseguire legalmente i colpevoli, non importa quanto si sforzino di coprire il loro crimine, e ad assicurarli alla giustizia”, ​​ha detto Al Jazeera.

- Advertisement -

L’esercito israeliano ha detto che le sue forze sono state attaccate con pesanti colpi di arma da fuoco ed esplosivi mentre operavano a Jenin, e che hanno risposto al fuoco. L’esercito ha detto che stava indagando “e esaminando la possibilità che i giornalisti siano stati colpiti da uomini armati palestinesi”.