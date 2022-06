Clima. Accordo in Ue, stop alla vendita di vetture a benzina e diesel entro il 2035

AgenPress – I paesi dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo a sostegno di regole climatiche più severe che eliminerebbero le emissioni di carbonio delle nuove auto entro il 2035 a seguito di duri colloqui che si sono trascinati nelle prime ore di mercoledì.

I 27 membri dell’UE hanno trovato un accordo comune su un progetto di legge volto a ridurre i gas serra dell’UE di almeno il 55% nel 2030 rispetto al 1990 anziché di un 40% precedentemente concordato.

“Una lunga ma buona giornata per l’azione per il clima: le decisioni del Consiglio su Fitfor55 sono un grande passo avanti verso la realizzazione del Green Deal dell’UE”, ha affermato Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea responsabile del Green Deal, dopo la riunione dei ministri dell’Ambiente in Lussemburgo.

L’accordo sulle cinque leggi proposto dal braccio esecutivo dell’Ue lo scorso anno apre la strada ai negoziati finali con il Parlamento europeo. I legislatori dell’UE stanno sostenendo ambiziosi obiettivi a livello di blocco e l’approvazione finale del pacchetto legislativo richiederà ora al Parlamento di risolvere le divergenze con i governi nazionali del blocco su vari dettagli.

“Il Consiglio è ora pronto a negoziare con il Parlamento europeo sulla conclusione del pacchetto, ponendo così l’Unione europea più che mai all’avanguardia nella lotta ai cambiamenti climatici”, ha affermato Agnès Pannier-Runacher, ministro francese per la transizione energetica.

La decisione di introdurre un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 del 100% entro il 2035 per auto e furgoni nuovi vieterà di fatto la vendita nel blocco di 27 nazioni di auto nuove alimentate a benzina o diesel.

Il principale gruppo europeo della campagna per i trasporti puliti, Trasporti e ambiente, ha affermato che l’accordo del governo dell’UE è “storico” in quanto “rompe la presa dell’industria petrolifera sui trasporti”.

“Il gioco è finito per il motore a combustione interna in Europa”, ha affermato il gruppo.

L’accordo rappresenta una grande sfida per le case automobilistiche tedesche, che da tempo fanno affidamento sulle vendite di veicoli sempre più grandi e ad alto consumo di gas per i loro profitti.

Dopo un’intensa contrattazione all’interno del governo tripartito, in particolare tra i Verdi ambientalisti e i Liberi Democratici pro-business, i funzionari tedeschi hanno votato a favore del compromesso durante la notte.

Il governo tedesco ha affermato che l’accordo vedrà anche la Commissione presentare una proposta che consentirà alle auto che funzionano esclusivamente con combustibili elettrici a impatto climatico zero di continuare a essere vendute dopo il 2035.

“Questo è un enorme passo avanti e guida il settore dei trasporti sulla strada della neutralità climatica”, ha affermato il ministro dell’Ambiente Steffi Lemke, membro dei Verdi. Dichiarando che dal 2035 potranno essere vendute solo auto e veicoli commerciali leggeri che non emettono CO2, “mandiamo un chiaro segnale che dobbiamo raggiungere gli obiettivi climatici. Ciò offre all’industria automobilistica la sicurezza di pianificazione di cui ha bisogno”.

L’UE vuole ridurre drasticamente le emissioni di gas dai trasporti entro il 2050 e promuovere le auto elettriche, ma un rapporto del revisore dei conti esterno del blocco ha mostrato lo scorso anno che nel blocco mancano le stazioni di ricarica appropriate. I trasporti rappresentano circa il 25% di tutte le emissioni di gas serra nell’UE,

Oltre allo storico accordo sulle automobili, il pacchetto prevede anche una riforma del mercato del carbonio dell’UE e la creazione di un fondo sociale per il clima per aiutare le famiglie vulnerabili a far fronte al previsto rinnovamento dell’energia pulita. Questa particolare questione è diventata politicamente più delicata poiché la guerra della Russia in Ucraina ha fatto salire alle stelle i prezzi del carburante.

L’obiettivo generale è mettere l’UE sulla buona strada per diventare climaticamente neutrale nel 2050 e spingere altri grandi inquinatori, inclusi Stati Uniti e Cina, a seguirne l’esempio.