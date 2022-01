Clima. Cingolani ai giovani, vogliamo ascoltare le vostre idee, proposte e raccomandazioni

- Advertisement -

AgenPress – Le proteste dei giovani contro il cambiamento climatico sono utili, ma occorre lavorare insieme per trovare una soluzione. Lo ha detto il ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani aprendo i lavorio del PreCop 26 di Milano.

“Il cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali globali devono essere trattati insieme non esiste un’unica soluzione. Spero che oltre a protestare, cosa che è estremamente utile ci aiuterete a identificare nuove soluzioni visionali, è questo quello che ci aspettiamo da voi”.

- Advertisement -

“Siamo qui 400 partecipanti di 186 Paesi – ha ricordato il ministro per la Transizione Ecologica al PreCop 26 di Milano – e il compito della giornata odierna è ascoltare le vostre priorità”.

“Vogliamo ascoltare le vostre idee, proposte e raccomandazioni – ha spiegato ai giovani delegati dei vari Paesi riuniti al Mico di Milano – abbiamo bisogno della vostra visione e motivazione e del vostro coinvolgimento”. “Uniamo le forze – ha scandito – non dobbiamo rinunciare al nostro futuro e al futuro del nostro Pianeta, siete intervenuti per questo, lo dico come scienziato, l’ho fatto per 35 anni, come ministro temporaneo e come padre di tre bambini”.