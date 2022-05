Clima. La Terra raggiungerà la temperatura di 1,5 gradi entro il 2026

- Advertisement -

AgenPress – Il mondo si sta avvicinando alla soglia di riscaldamento che gli accordi internazionali stanno cercando di prevenire, con una probabilità del 50-% che la Terra raggiunga temporaneamente quel limite di temperatura entro i prossimi cinque anni, hanno previsto squadre di meteorologi di tutto il mondo.

Con il continuo cambiamento climatico causato dall’uomo , c’è una probabilità del 48% che il globo raggiunga una media annuale di 1,5 gradi Celsius (2,7 gradi Fahrenheit) sopra i livelli preindustriali della fine del 1800 almeno una volta da qui al 2026, un rosso brillante segnale nei negoziati sui cambiamenti climatici e nella scienza, un team di 11 diversi centri di previsione previsti per l’ Organizzazione meteorologica mondiale alla fine di lunedì.

- Advertisement -

Le probabilità stanno aumentando insieme al termometro. L’anno scorso, gli stessi meteorologi hanno avvicinato le probabilità al 40% e un decennio fa era solo del 10%.

Il team, coordinato dall’Ufficio meteorologico del Regno Unito, nelle sue prospettive generali quinquennali ha affermato che c’è una probabilità del 93% che il mondo stabilisca un record per l’anno più caldo entro la fine del 2026. Hanno anche affermato che c’è una probabilità del 93% che i cinque anni dal 2022 al 2026 saranno i più caldi mai registrati. I meteorologi prevedono anche che la devastante mega siccità incline agli incendi nel sud-ovest degli Stati Uniti continuerà.

“Vedremo un riscaldamento continuo in linea con quanto previsto con il cambiamento climatico”, ha affermato Leon Hermanson, scienziato senior del Met Office britannico, che ha coordinato il rapporto.

- Advertisement -

Queste previsioni sono previsioni climatiche globali e regionali su una scala temporale annuale e stagionale basate su medie a lungo termine e simulazioni computerizzate all’avanguardia. Sono diverse dalle previsioni meteorologiche sempre più accurate che prevedono quanto caldo o umido sarà un certo giorno in luoghi specifici.

Ma anche se il mondo raggiunge il limite di 1,5 gradi sopra i tempi preindustriali – il globo si è già riscaldato di circa 1,1 gradi (2 gradi Fahrenheit) dalla fine del 1800 – non è proprio la stessa soglia globale stabilita per la prima volta dai negoziatori internazionali in l’ accordo di Parigi del 2015 . Nel 2018, un importante rapporto scientifico delle Nazioni Unite ha previsto effetti drammatici e pericolosi sulle persone e sul mondo se il riscaldamento supera 1,5 gradi .

La soglia globale di 1,5 gradi riguarda il fatto che il mondo sia così caldo non per un anno, ma per un periodo di 20 o 30 anni, hanno affermato diversi scienziati. Questo non è ciò che il rapporto prevede. I meteorologi possono dire solo se la Terra raggiunge quella media anni, forse un decennio o due, dopo che è stata effettivamente raggiunta lì perché è una media a lungo termine, ha detto Hermanson.

“Questo è un avvertimento di ciò che sarà solo nella media tra pochi anni”, ha affermato Natalie Mahowald, scienziata del clima della Cornell University, che non faceva parte dei team di previsione.

La previsione ha senso dato quanto è già caldo il mondo e nei prossimi cinque anni si prevede un ulteriore decimo di grado Celsius (quasi due decimi di grado Fahrenheit) a causa del cambiamento climatico causato dall’uomo, ha affermato lo scienziato del clima Zeke Hausfather di la società tecnologica Stripe e Berkeley Earth, che non faceva parte dei team di previsione. Aggiungete a ciò la probabilità di un forte El Nino – il riscaldamento periodico naturale di parti del Pacifico che alterano il clima mondiale – che potrebbe gettare temporaneamente un altro paio di decimi di grado in cima e il mondo arriva a 1,5 gradi.

Su scala regionale, l’Artico si riscalderà ancora durante l’inverno a una velocità tre volte superiore a quella del globo in media. Mentre è probabile che l’Europa sudoccidentale e sudoccidentale americana sarà più secca del normale nei prossimi cinque anni, si prevede che condizioni più umide del normale per la regione africana del Sahel, spesso arida, l’Europa settentrionale, il Brasile nord-orientale e l’Australia, prevede il rapporto.