Codacons su fusione Nexi-Sia

AgenPress. Dalla fusione tra Nexi e Sia possibili rischi per la concorrenza e, quindi, per i consumatori, in un momento storico in cui i pagamenti digitali sono in forte espansione. Lo afferma il Codacons, commentando la decisione dell’Antitrust di dare il via libera, seppure condizionato, alla incorporazione di Sia in Nexi.

“La fusione tra le due società potrebbe portare ad un rialzo dei costi a carico dei consumatori nel settore dei pagamenti digitali, servizi Atm e carte di pagamento – spiega il presidente Carlo Rienzi – Questo come conseguenza della minor concorrenza sul mercato, e nonostante l’Antitrust abbia imposto condizioni precise per approvare l’operazione”.

“Una fusione che, ricordiamo, avviene proprio quando si registra un forte incremento dei pagamenti digitali, anche come conseguenza del programma “Cashless” avviato dal Governo per incentivare le operazioni con carte e bancomat e limitare l’uso del contante – prosegue Rienzi – Per tale motivo il Codacons vigilerà su possibili alterazioni del mercato a danno dei consumatori, e su eventuali rincari dei costi a carico degli utenti”.