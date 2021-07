Codacons su Green Pass pronti a ricorsi al Tar

- Advertisement -

AgenPress. Qualsiasi provvedimento del Governo teso ad adottare in Italia il Green Pass sul modello francese sarà impugnato dal Codacons dinanzi al Tar del Lazio, e finirebbe per essere inevitabilmente annullato dalla giustizia amministrativa.

Lo afferma l’associazione dei consumatori, pronta alla battaglia legale contro misure atte a limitare le libertà individuali dei cittadini.

Siamo da sempre favorevoli alla vaccinazione contro il Covid e all’adozione del Green pass negli ambiti in cui il certificato è realmente utile a tutelare la salute umana, come il caso di viaggi, stadi, aerei e discoteche – spiega il Codacons – In nessun caso però la presenza del Green pass può diventare indispensabile per legge per svolgere normali attività come muoversi su mezzi pubblici, cenare al ristorante, andare al cinema, prendere un caffè al bar, perché di fatto il certificato si trasformerebbe in un obbligo vaccinale già bocciato dal Tar, e introdurrebbe una intollerabile limitazione ai diritti fondamentali dei cittadini tutelati dalla Costituzione.

Per spingere gli italiani a vaccinarsi è necessario agire convincendo gli indecisi e i contrari, riconoscendo vantaggi a chi si sottopone al vaccino ma senza privare dei propri diritti chi, per le più svariate ragioni, decide di non vaccinarsi – prosegue il Codacons – Per tale motivo qualsiasi Green pass sul modello francese che dovesse essere adottato in Italia finirebbe impugnato dall’associazione al Tar, ed è destinato ad essere annullato dinanzi la giustizia amministrativa, sula scorta di numerose sentenze dei tribunali che hanno già bocciato misure che introducevano di fatto un obbligo vaccinale indiscriminato.