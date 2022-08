Codacons su nuovo progetto Inflazione – come difendersi

- Advertisement -

AgenPress. Il Codacons ha finanziato con la Regione Lombardia ed altre Associazioni di consumatori lombarde riconosciute a livello regionale il progetto: “Inflazione: strategie per i consumatori“.

L’obiettivo? Essere più vicini ai consumatori, intensificando la propria attività con contenuti specifici, anche tramite riviste di settore e webinar, avvicinando i più giovani a tali tematiche mediante social network.

In questi giorni l’inflazione in Italia ha toccato quota 8%: ma cosa significa in breve?

Per spiegarlo, nel modo più semplice possibile, dobbiamo pensare al fatto che nelle economie di mercato, i prezzi dei beni e dei servizi possono subire variazioni in qualsiasi momento: alcuni aumentano, altri diminuiscono. Si ha inflazione, banalmente, quando si registra un rincaro di ampia portata, che non si limita a singole voci di spesa. Questo significa che con un euro si possono acquistare oggi meno beni e servizi rispetto al passato. In altre parole, l’inflazione riduce il valore di acquisto della moneta nel tempo .

Come difendersi?

Ci sono alcuni piccoli accorgimenti che possiamo seguire durante la nostra vita quotidiana che possono aiutarci: per esempio, per risparmiare sui costi delle bollette la cosa migliore sarebbe utilizzare correttamente gli elettrodomestici che si hanno in casa: lavastoviglie e lavatrice a pieno carico, utilizzando lavaggi eco, cercando di utilizzarli solo ed esclusivamente di sera, o durante il weekend, anche per risparmiare sulla base del proprio contratto; preferire lampadine LED e impostare il climatizzatore a una temperatura non superiore o inferiore a 6 gradi rispetto a quella esterna, utilizzarlo con programmi che prevedono il suo spegnimento automatico e stando attenti che quando si utilizza tutti gli infissi rimangano chiusi. Ma anche spesa, carburante, acqua ecc. richiedono strategie mirate.