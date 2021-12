Colletti (AC): “Spiegate agli italiani perché deputati hanno tamponi gratis e cittadini no”

- Advertisement -

AgenPress. “Se il fine è quello di limitare la circolazione del virus, l’unico mezzo scientifico è quello del tampone e, per sfruttare l’unico mezzo scientifico in questo modo, il tampone deve essere fatto gratuitamente a carico del Servizio sanitario nazionale.

Gli italiani già pagano le tasse per il Servizio sanitario nazionale e regionale. Poi, Presidente, lei, ma anche la Presidenza, dovrebbe spiegare perché un cittadino fuori dalle Istituzioni, con uno stipendio basso o normale, debba pagare per il tampone, mentre un deputato qui in questa Camera per avere un tampone non debba pagare nulla e lo faccia gratuitamente.

- Advertisement -

Qui stiamo ancora a dimostrare che vi sono cittadini di serie A e cittadini di serie Z; quelli esterni sono, purtroppo per voi, di serie Z; quelli che sono presenti in quest’Aula sono considerati di serie A”.

Lo afferma Andrea Colletti, presidente de L’Alternativa C’è, intervenendo nell’aula di Montecitorio durante l’esame degli ordini del giorno al decreto 111 (Green Pass II).