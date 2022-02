Colloqui Ucraina-Russia in Bielorussia. Mosca vuole raggiungere un accordo nell’interesse delle parti

- Advertisement -

AgenPress – I colloqui tra le delegazioni ucraine e russe in Bielorussia sono iniziati poco prima delle 13:00 ora ucraina (6:00 ET) di lunedì.

Il paese ha chiesto un “cessate il fuoco immediato e il ritiro delle truppe russe” in vista della riunione.

Il quinto giorno dopo l’ingresso delle forze russe in Ucraina, le delegazioni dei due paesi hanno avviato colloqui volti a porre fine alla guerra.

A guidare la delegazione di Kiev è il ministro della Difesa Oleksii Reznikov. Con lui ci sono David Arakhamia, leader del partito di Zelensky , il vice ministro degli Esteri, Mykola Tochytskyi, già ambasciatore ucraino presso la Ue e poi in Gran Bretagna; il consigliere del presidente Mikhailo Podoliak, il deputato Rustem Umerov, oltre al rappresentante del presidente per il Donbass Andryi Kostin.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky non fa parte della delegazione.

A guidare la delegazione russa c’è un altro Vladimir: Medinsky, consigliere di Putin, ex ministro della Cultura (2012-2020) noto per il suo estremo nazionalismo. Per molti osservatori questo non è un segnale promettente. Con Medinsky ci sono i viceministri della Difesa e degli Esteri, Alexander Fomin e Andrei Rudenko, l’ambasciatore russo in Bielorussia, Boris Gryzlov, e il capo della Commissione Esteri della Duma, Leonid Slutsky.

Nel frattempo Mosca vuole raggiungere un accordo che sia nell’interesse di entrambe le parti, secondo il negoziatore russo Vladimir Medinsky.

Prima dell’inizio dell’incontro, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha esortato le truppe russe a deporre le armi e ha chiesto all’UE di concedere immediatamente all’Ucraina l’adesione al blocco.

In foto: Vladimir Medinsky, a sinistra, e il membro della Duma di Stato russa Leonid Slutsky, seguiti dalla delegazione ucraina, arrivano per i colloqui russo-ucraini in Bielorussia il 28 febbraio