Come cambiano le abitudini dei giocatori con l’avvento degli smartphone

- Advertisement -

AgenPress. Da circa due anni e mezzo la nostra vita è cambiata drasticamente, le nostre abitudini non sono più quelle che conoscevamo e abbiamo dovuto adattarci a tante novità oltre che a tante nuove modalità per svolgere azioni quotidiane che eravamo soliti fare.

Tra le tante ci sono anche le abitudini di gioco che sono state differenziate, anche per il fatto che tra le prime chiusure legate alla pandemia ci sono state le sale slot, le sale bingo e tutte quelle attività legate al gioco d’azzardo. Queste imposizioni hanno obbligato i milioni di giocatori a spostarsi online per poter continuare a puntare.

- Advertisement -

I siti dei vari operatori hanno registrato netti aumenti nel corso degli ultimi due anni e mezzo e continuano a farlo ancora oggi, visto che ormai c’è chi si è stabilizzato definitivamente online e non ha più intenzione di tornare indietro e c’è chi preferisce sperimentare nuove forme di intrattenimento.

Questo cambiamento non ha interessato solo il nostro paese, ma anche tanti altri come ad esempio il Regno Unito. Lo ha constatato la Gambling Commission che ha inoltre osservato come sia negli ultimi anni, sia nelle ultime settimane l’utenza che utilizza gli smartphone per approcciarsi al mondo del gioco sia in costante aumento.

Se in un primo momento le slot machines reali erano state soppiantate da quelle virtuali, ora continua a incrementare l’utilizzo di questo tipo di gioco, ma in maniera più importante, tramite i telefoni cellulari. Un aumento così considerevole che, secondo il sondaggio proposto dalla stessa commissione britannica, il 44 percento dei giocatori online ha effettuato almeno una partita utilizzando il proprio smartphone nelle ultime quattro settimane.

- Advertisement -

Quel che potrebbe aver incrementato in questo modo l’utilizzo in generale delle piattaforme online, e in particolare degli smartphone – non solo in Regno Unito, ma ovunque –, è sicuramente il bonus casino senza deposito immediato. Questo consiste nella possibilità offerta agli avventori di iniziare a giocare da subito, senza avere la necessità di caricare denaro sul proprio conto di gioco al momento della registrazione.

È un modo che permette ai giocatori di poter provare diversi giochi senza prendersi un vero e proprio impegno e decidere in un secondo momento se continuare questa esperienza, oppure ritornare indietro e riprendere la via delle sale tradizionali. E insieme a questo sono da annoverare anche le eventuali vite extra che vengono messe a disposizione in determinati giochi.

Un’altra delle motivazioni che ha spinto i giocatori a spostarsi maggiormente sul mobile è la possibilità di accedere ai giochi in qualsiasi momento, da qualsiasi posto in cui ci si trovi come ad esempio dal divano di casa o in treno mentre si viaggia.

Questo cambiamento non ha portato solo dei benefici, ma anche dei problemi dato che, come riportato dall’istituito, è diventato più difficile fare in modo che il gioco d’azzardo non facesse sempre parte della propria vita. In particolar modo per il fatto che da mobile è tutto raggiungibile a ogni ora del giorno, tutti i giorni, mentre è impossibile far verificare tale fenomeno se si utilizza solo il computer o ci si reca in una sala fisica.

In aggiunta, il gioco mobile ha permesso a tante persone di scommettere senza avere giudizi esterni, facendo raggiungere agli stessi una sorta di sfera privata e permettendo a chiunque di sfruttare giochi che in passato erano visti come riservati a una determinata età o genere.

Le persone intervistate, però, hanno anche paragonato il gioco d’azzardo su smartphone come i social media, quindi come parte integrante della propria vita e soprattutto come riempitivo dei momenti liberi di ogni giornata. Qualcosa che prima poteva caratterizzare esclusivamente un determinato istante della giornata, ora per loro è diventata un’azione quasi scontata.