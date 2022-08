Come ottenere e utilizzare i Giri Gratis come principale Casinò Online Bonus Benvenuto

- Advertisement -

AgenPress. I giri gratis sono il tipo di bonus più popolare nei casinò online. Il suo vantaggio è che i giocatori devono solo effettuare un rapido processo di registrazione e verificare il proprio account per ottenere un casinò online bonus benvenuto e iniziare a giocare alle slot https://rabona.com/it/ per ottenere giri gratis senza effettuare un deposito. Le vincite ottenute diventano automaticamente vostre, ma per poterle prelevare è necessario soddisfare un paio di semplici condizioni.

Perché i casinò online di provata efficacia dovrebbero distribuire tali bonus? Sono in concorrenza tra loro e il casinò online bonus benvenuto è l’arma più importante nella lotta per i giocatori. Ecco perché gli istituti offrono condizioni speciali agli utenti per incoraggiarli a registrarsi, ma non li obbligano con premi così generosi. Se il giocatore si è registrato, ha utilizzato i giri gratuiti e il casinò non lo soddisfa secondo altri parametri, può cambiare sito, poiché tale regalo non obbliga a continuare a giocare.

Come utilizzare i giri gratuiti

- Advertisement -

I giri gratuiti come casinò online bonus benvenuto possono essere recuperati in modo semplice. È sufficiente leggere le regole in anticipo. Il casinò online bonus benvenuto viene dato per una particolare slot, in alcuni casi per alcune slot a scelta dell’utente. Oggi, la maggior parte dei casinò online può offrire ai giocatori da 20 a 100 giri gratuiti.

Per prima cosa, è necessario assicurarsi di aver soddisfatto tutti i requisiti. A volte potrebbe essere necessario verificare ulteriormente il proprio telefono o inviare documenti per la verifica al fine di attivarlo. Se tutte le condizioni sono soddisfatte, si può aprire la slot gratuita in cui è stato rilasciato il bonus e iniziare a far girare i rulli a spese del casinò. Se dimenticate a quale slot è stato accreditato il bonus, questa informazione può essere visualizzata nel vostro conto personale.

Tenete presente che alcuni casinò online limitano il tempo di utilizzo dei giri gratuiti. Possono essere attivi solo per pochi giorni, mentre alcuni siti permettono ai giocatori di spendere i giri durante l’intera settimana. Pertanto, dovreste utilizzare il vostro casinò online bonus benvenuto il prima possibile, perché potete ottenere questa offerta solo una volta.

Tipi di giri gratuiti

- Advertisement -

I casinò possono offrire un bonus in due varianti, con o senza condizioni di puntata. Ognuna di esse ha i suoi lati positivi e negativi.

Giri gratis con scommessa

Questa opzione prevede un’ulteriore puntata dell’importo ricevuto presso un casinò di criptovalute. Le vincite saranno accreditate su un conto bonus separato e saranno attivate dopo aver effettuato un deposito. Spesso questa tipologia prevede un numero maggiore di giri con una puntata più alta.

Giri gratis senza scommessa

In questo caso, tutte le vincite ottenute in una slot con giri gratuiti vengono automaticamente accreditate con denaro reale senza alcuna condizione. Tuttavia, il numero di giri sarà significativamente inferiore rispetto alla prima opzione, con la puntata più bassa e spesso con un limite all’importo massimo delle vincite.

Oggi i giocatori sono più spesso propensi alla prima opzione, che offre l’opportunità di ottenere vincite molto più consistenti. Questo è vantaggioso anche dal punto di vista del fatto che il denaro del bonus deve essere scommesso successivamente.

Peculiarità del prelievo

La stragrande maggioranza dei casinò online con giri gratis impone alcuni requisiti di scommessa sulla ricompensa offerta. Dopo che il giocatore ha scommesso i giri gratis, l’importo ricevuto viene inviato al saldo del bonus. I termini di scommessa sono stabiliti per questo. Vale la pena di familiarizzare con tutti i punti importanti prima di attivare il bonus senza deposito.

Se non siete sicuri di essere in grado di scommettere sull’offerta, vale la pena di scegliere un momento in cui avrete abbastanza tempo libero da dedicare al soddisfacimento delle condizioni. I giri gratis non andranno da nessuna parte, ma se non calcolate bene le vostre forze, potete perdere una somma discreta.