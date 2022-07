Come trascorrono gli italiani il tempo sotto l’ombrellone?

- Advertisement -

AgenPress. Finalmente, il fatidico primo giorno di ferie sta per arrivare per milioni di lavoratori italiani e, anche quest’anno, la meta preferita dai novelli vacanzieri, sarà sicuramente una delle tante spiagge della nostra stupenda penisola.

Che si tratti della classica riviera romagnola fino ad arrivare alle coste pugliesi, si sa che l’Adriatico è sicuramente il mare all’interno del quale il maggior numero di italiani andrà a rinfrescarsi al mattino e al pomeriggio. Anche il Mar Tirreno offre moltissime località altrettanto affascinanti, così come il Mar Ligure e le due principali e splendide isole: Sardegna e Sicilia.

- Advertisement -

Ma cosa fanno sotto l’ombrellone, gli italiani, a parte rilassarsi e schiacciare un pisolino?

Chi più ne app, più ne metta!

Il cellulare è l’oggetto che per più tempo viene utilizzato quando si è sotto l’ombrellone. Qualcuno non rinuncia a mandare qualche importante mail di lavoro, c’è chi legge il giornale in formato digitale e chi si dedica al controllo delle ultime novità del calciomercato, scaricando una app scommesse in vista dell’inizio del campionato di calcio.

Da non dimenticare poi uno dei tanti giochini che possono essere scaricati dallo store e che ci permettono di passare un po’ di tempo in totale spensieratezza, strappando anche una risata di tanto in tanto. Grazie all’ausilio di una power bank funzionale, non c’è nemmeno il pericolo di restare improvvisamente con la batteria scarica. Avremo una carica sufficiente per chiamare amici e parenti e raccontare di quanto stiano andando bene le nostre vacanze, creando anche un po’ di sana ed amichevole invidia nel nostro interlocutore!

Il caro e vecchio libro

- Advertisement -

Magari ve lo hanno regalato a Natale . Forse lo avete acquistato mesi fa e parcheggiato momentaneamente sul vostro comodino. Insomma, è lì da un po’, ma il libro che vi siete ripromessi di leggere è ancora intonso. Quale occasione migliore, dunque, delle vacanze estive per iniziare a leggere?

In fin dei conti, tra un bagno e l’altro avrete sicuramente il tempo necessario per sfogliare qualche pagina e, se il libro è esattamente quello giusto per voi, vedrete che sarà in grado di coinvolgervi a tal punto che non riuscirete più a staccargli i vostri occhi di dosso. In fin dei conti, leggendo un buon libro, non solo passerete un po’ il tempo, ma sarete in grado di arricchire anche il vostro bagaglio culturale.

Cruciverba e giochi di abilità

Un’ultima attività che di sicuro avete svolto negli ultimi anni è quella di dare sfoggio delle vostre conoscenze, cercando di portare a termine un cruciverba. Grazie all’aiuto di vostra moglie o di vostro marito e di tutti i parenti presenti, sarete certamente in grado di ottenere parecchia soddisfazione, quando lo porterete al termine. Vedrete che sarà ben lieto di darvi una mano anche il vicino di ombrellone!

Se non siete dei grandi fan dei cruciverba, potrete trovare un po’ di svago in un Sudoku o in qualsiasi altro gioco troverete sul vostro almanacco. E quando proprio non sarete in grado di concentrarvi, potrete leggere qualche barzelletta, da tenere a mente e da raccontare durante la prossima cena a base di pesce!