Commercio estero cinese in crescita del 23,7% nei primi otto mesi

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Le importazioni e le esportazioni totali della Cina sono aumentate del 23,7% su base annua a 24,78 trilioni di yuan (circa 3,84 trilioni di dollari USA) nei primi otto mesi dell’anno, secondo i dati ufficiali di martedì.

La cifra ha segnato un aumento del 22,8 per cento rispetto al livello registrato nello stesso periodo del 2019, secondo i dati dell’Amministrazione generale delle dogane.

Sia le esportazioni che le importazioni hanno registrato una crescita a due cifre nel periodo gennaio-agosto, rispettivamente del 23,2 percento e del 24,4 percento rispetto all’anno precedente.

L’eccedenza commerciale è aumentata del 17,8 per cento anno su anno nello stesso periodo a 2,34 trilioni di yuan.

Nei primi otto mesi dell’anno, il commercio della Cina con i suoi tre principali partner commerciali – l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, l’Unione europea e gli Stati Uniti – ha mantenuto una solida crescita.

Durante il periodo, i tassi di crescita del valore commerciale della Cina con i tre partner commerciali si sono attestati rispettivamente al 22,8 percento, 22,1 percento e 25,8 percento.

I dati hanno mostrato che il commercio della Cina con i paesi lungo la Belt and Road è aumentato del 24,6% a 7,29 trilioni di yuan nello stesso periodo.

Le imprese private hanno visto le importazioni e le esportazioni aumentare del 29,9 per cento, attestandosi a 11.92 trilioni di yuan nei primi otto mesi, pari al 48,1 per cento del totale del paese, in crescita di 2,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Le importazioni e le esportazioni delle imprese statali sono aumentate del 25,2 percento, raggiungendo i 3,81 trilioni di yuan, pari al 15,4 percento del valore totale del commercio estero della Cina durante il periodo.

Nel solo agosto, le importazioni e le esportazioni del paese sono aumentate del 18,9% su base annua a 3,43 trilioni di yuan, secondo i dati.