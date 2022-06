Comunali. Centrodestra vince al primo turno a Genova, Palermo, L’Aquila. Centrosinistra a Lodi, Taranto Padova

AgenPress – A Genova il sindaco uscente Marco Bucci, sostenuto dal centrodestra e da Iv, vince al primo turno con il 55,4%. Lo sfidante Ariel Dello Strologo, avvocato e presidente della comunità ebraica della città, appoggiato dal “campo largo” di centrosinistra (dal Pd al M5s), si ferma al 38,1%. A Palermo in base alla legge elettorale basta superare il 40% per evitare il ballottaggio.

Qui l’ex rettore ed ex assessore regionale Roberto Lagalla (Lega, FdI e Fi) – a spoglio ancora in corso è al 48%%. Vince anche lui al primo turno. Franco Miceli, presidente dell’ordine degli architetti, sostenuto da Pd e M5s si ferma al 29,2%. Vittoria al primo turno per il centrodestra anche a l’Aquila dove il primo cittadino uscente Pierluigi Biondi (Fratelli d’Italia) arriva al 54,4%. Al secondo poesto Americo Di Benedetto consigliere regionale abruzzese della lista Legnini Presidente, a capo di tre liste civiche di area centrosinistra con il 23,8%, La candidata del Pd Stefania Pezzopane (appoggiata dal Pd è terza con il 20,6%).

Il centrosinistra allargato al Movimento 5 Stelle riconquista Lodi strappandola alla Lega. Al primo turno Andrea Furegato, 25 anni appena, batte la sindaca uscente Sara Casanova con il 59% dei consensi. Vittoria al primo turno anche a Taranto per l’ex sindaco Rinaldo Melucci, sostenuto da tutto il centrosinistra, che raccoglie il 60,6% dei voti. Al secondo posto si attesta Vincenzo Musillo, candidato del centrodestra, con il 29,8% dei voti. Padova si conferma roccaforte del centrosinistra in Veneto. Il sindaco uscente Sergio Giordani fa il bis in scioltezza (58,4%), riconfermandosi al primo turno e lasciando a diverse lunghezze di distanza l’avversario del centrodestra, Francesco Peghin (33,5%)