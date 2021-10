Comunali. Conte, vero protagonista è l’astensionismo. Subito riorganizzazione interna del M5S

- Advertisement -

AgenPress – “Il vero protagonista di questa tornata di ballottaggi è in modo drammatico l’astensionismo. Un astensionismo che sfiora il 60% è un dato che deve farci riflettere e dovrebbe allarmare tutte le forze politiche. Il Movimento 5 Stelle ha il dovere di dare una risposta a chi non crede più nella Politica come soluzione”.

Così il leader M5s Giuseppe Conte commenta in un post i risultati dei ballottaggi.

“C’è poco da parlare e molto da fare. A partire dalla nostra immediata riorganizzazione, dalla nostra rinnovata capacità di saper rispondere ai territori, al cuore del nostro Paese”.

“Un forte ringraziamento va a quanti, è il caso di Virginia Raggi e di Chiara Appendino, si sono particolarmente impegnati per perseguire l’interesse dei propri cittadini, portando avanti i valori del Movimento 5 Stelle, lasciando in eredità un bagaglio importante, da cui i prossimi sindaci, a cui vanno i nostri migliori auguri, potranno partire”, scrive ancora.

“In alcuni comuni abbiamo confermato l’elezione di nostri sindaci uscenti: in questi casi ci impegneremo a portare avanti le nostre idee e i nostri progetti, continuando a tenere alta l’asticella del bene comune. In altri comuni ancora abbiamo contribuito alla vittoria di un ampio schieramento con la conseguenza che saremo responsabilmente coinvolti nei rispettivi governi cittadini”.