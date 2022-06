Comunali. Di Maio, crolla o sparisce chi crea fibrillazioni o piccona il governo

- Advertisement -

AgenPress – “Anche questi ballottaggi hanno dimostrato che, tra quelli di maggioranza, reggono pochi partiti, cioè quei partiti che stanno continuando a sostenere con convinzione questo governo. Crolla, o in molti casi sparisce, chi invece non fa altro che creare fibrillazioni all’azione del governo. Un segnale chiaro da parte dei cittadini, e lo hanno ribadito sia al primo e che al secondo turno di queste amministrative”. Così il ministro degli esteri Luigi Di Maio commenta l’esito dei ballottaggi.

“Ci sono forze politiche che vogliono picconare il governo e poi pagano un prezzo alle elezioni: perde chi causa instabilità. I cittadini hanno premiato chi sostiene lealmente il governo. E dai cittadini viene il monito che non si può continuare a destabilizzare il governo. Bisogna tifare per Italia non contro”.

