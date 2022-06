Comunali. Letta, c’è una destra forte, la battiamo uniti. Come mettere insieme Calenda, Conte, Renzi e il Pd?

- Advertisement -

AgenPress – Questa destra la battiamo solo con le alleanze. Lo dico soprattutto a Carlo Calenda, che è stato eletto con il Pd più volte. C’è una destra competitiva e forte, vinciamo solo se uniti. E per avere successo serve un’alleanza guidata da un grande partito. Essere primi è la consacrazione del grande lavoro fatto”.

Lo spiega il segretario del Pd, Enrico Letta, in un’intervista al Corriere della Sera dove commenta il risultato delle elezioni amministrative.

Come mettere insieme Calenda, Conte, Renzi e il Pd? “Ho diversi difetti ma un pregio, quello della pazienza. Credo che con pazienza questo lavoro si farà”, ha aggiunto sottolineando che “intanto in alcune parti del Paese è già avvenuto. A Verona – ha continuato – abbiamo sovvertito ogni pronostico e il nostro candidato Damiano Tommasi si gioca la partita con grandi speranze, siamo riusciti a mettere tutti insieme. Non è impossibile. Lo dico ai nostri potenziali alleati: il problema è che non dobbiamo stare lì con l’idea di mettere il veto uno sull’altro”.