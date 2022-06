- Advertisement -

AgenPress – “Non siamo soddisfatti di questi ballottaggi, il centrodestra poteva fare meglio ma, visto che il Pd festeggia, il dato complessivo ci obbliga a riportare Letta sul pianeta terra: centrosinistra e 5 stelle governavano 56 comuni, oggi 53. Il centrodestra 54, oggi 58”. Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, in un video su Facebook. “Certo, questi dati, diversi da quelli sbandierati, non ci bastano per festeggiare”.