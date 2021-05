Comunali Roma, Antonio Saccone (UDC): “Centrodestra scelga. Con Michetti si può vincere”

AgenPress. “La Raggi si ricandida, Calenda è candidato, Gualtieri è candidato. E noi? Usciamo dal totonomi.

Lo abbiamo detto nei giorni scorsi per noi il prof Enrico Michetti è il nome civico autorevole e conosciutissimo da anni per la sua competenza in campo amministrativo e per la sua capacità divulgativa. Non possiamo morire di attendismo.

Auspichiamo che a breve si possano sciogliere tutti i nodi per avviare una campagna elettorale fatta di idee e di progetti per il futuro della Capitale d’Italia, che e’ precipitata alla 32^ posizione nella classifica per qualità di vita dei comuni italiani.”

Lo dichiara in una nota il Senatore Antonio Saccone, Portavoce Nazionale UDC.