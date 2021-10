Comunali Roma. Disservizi nei seggi Municipi XIII, XIV e VIII. Schede sbagliate e scambiate. Sezioni spostate

- Advertisement -

AgenPress – Disservizi nei seggi riscontrato anche nel municipi XIII, XIV e VIII di Roma “schede sbagliate o mancanti; verbali con prestampati candidati mancanti; sezioni spostate. Due sezione di Casalotti avevano terminato le schede alle 10 del mattino e hanno dovuto mandare a casa le persone. Nella sezione Torre vecchia fino a ieri sera non aveva le urne”.

Lo riferiscono fonti di Fratelli d’Italia del municipio, secondo le quali ci sarebbero stati disservizi anche per le “schede sbagliate e scambiate”, ovvero in alcune sezioni, come la 2280, le schede grigie per votare il minisindaco e le liste collegate, non corrispondevano al municipio del territorio.

Fonti di Sinistra Civica Ecologista in merito alla sezione 2080 sottolineano: “Non ci si crede, la 2280 è sempre stata una sezione di Primavalle, ora è stata spostata a Massimina”, si legge in diversi messaggi.

“Veramente abbiamo un bel caos- spiegano invece da Fdi – alcuni cittadini infatti sono stati rimandati a casa senza poter votare per il proprio municipio ma hanno votato solo per il comune. Gli è stato detto di tornare per la scheda municipale ma questo vuol dire che hanno già il timbro sulla tessera elettorale”.

Gli stessi problemi sono stati segnalati da fonti della lista Sinistra Civica Ecologista. Inoltre si apprende che sia nel Municipio XIII che nel Municipio VIII sono assenti i verbali con i nomi prestampati dei candidati al comune e al Municipio che dovranno, quindi, essere scritti a penna.

Inoltre, sempre dal Municipio XIII, fanno sapere che le liste affisse fuori dalle sezioni, sono staccate rispetto al nome del candidato. Questo sarebbe accaduto, per esempio, in alcune sezione del XIII con liste collegate a Gualtieri, e con quelle collegate al candidato presidente di Muncipio del centrodestra, Marco Giovagnorio.