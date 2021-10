- Advertisement -

AgenPress – ”Adesso nel centrodestra proveranno a girare alla Meloni la colpa di un fallimento di leadership: i ‘fratelli d’Italia’ avranno perso Roma, ma il centrodestra ‘appezzottato’ è figlio di Salvini che non ascolta nessuno e del Centro che invece di ambire a una leadership si è messo in fila per un collegio sicuro (da oggi assai meno sicuro)”.

Così Gianfranco Rotondi nel sul filo diretto social di commento ai risultati dei ballottaggi.