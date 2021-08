Con 7 mln di italiani a rischio povertà, abbiamo la cifra più alta d’Europa in termini assoluti

- Advertisement -

AgenPress – Oltre 7 milioni di italiani vivono a rischio di povertà e non possono permettersi una vacanza: si tratta della cifra più alta d’Europa in termini assoluti. Lo rileva una ricerca dei sindacati Ue (Etuc) sulla base di dati Eurostat, segnalando che in tutto il Continente sono 35 milioni i cittadini che che ricevono una retribuzione sotto la soglia di povertà e non possono prendersi una pausa.

Dallo studio emerge che il 28% degli europei non può permettersi una settimana di vacanza fuori casa, ma la percentuale sale al 59,5 per le persone il cui reddito è al di sotto della soglia di rischio di povertà.

La situazione peggiore è in Grecia, dove l’88,9% delle persone a rischio di povertà non può permettersi una pausa, seguono Romania (86,8%), Croazia (84,7%), Cipro (79,2%) e Slovacchia (76,1%). In termini assoluti, l’Italia – già sopra alla media Ue in termini percentuali con il 71,2% – con 7 milioni di cittadini a rischio povertà registra la platea più ampia nella categoria, seguita da Spagna (4,7 milioni), Germania (4,3 milioni), Francia (3,6 milioni) e Polonia (3,1 milioni).