Concedere territori alla Russia? Zelensky condanna le parole di Kissinger e dei “grandi geopolitici”

AgenPress – Volodymr Zelensky ha lanciato un violento attacco all’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, che ha suggerito che i negoziati di pace dovrebbero mirare alla creazione di confini lungo la “linea di contatto” nel Donbas come esisteva alla vigilia dell’invasione russa .

Kissinger stava parlando tramite collegamento video al Forum di Davos.

“Non importa quello che fa lo stato russo, c’è qualcuno che dice:” teniamo conto dei suoi interessi”. Quest’anno a Davos si è sentito di nuovo. Nonostante migliaia di missili russi abbiano colpito l’Ucraina. Nonostante decine di migliaia di ucraini siano stati uccisi. Nonostante Bucha e Mariupol, ecc. Nonostante le città distrutte. E nonostante i “campi di filtrazione” costruiti dai russi Stato, in cui uccidono, torturano, violentano e umiliano come su un nastro trasportatore.

“La Russia ha fatto tutto questo in Europa. Ma ancora, a Davos, per esempio, il signor Kissinger emerge dal profondo passato e dice che un pezzo di Ucraina dovrebbe essere dato alla Russia”.

Nelle sue osservazioni, Kissinger ha detto del conflitto che: “I negoziati devono iniziare nei prossimi due mesi prima che crei sconvolgimenti e tensioni che non saranno facilmente superate. Idealmente, la linea di demarcazione dovrebbe essere un ritorno allo status quo ante”, suggerendo apparentemente che l’Ucraina accetti di rinunciare a gran parte del Donbas e della Crimea.

“Perseguire la guerra oltre quel punto non riguarderebbe la libertà dell’Ucraina, ma una nuova guerra contro la stessa Russia”, ha detto Kissinger.

Zelensky ha paragonato le opinioni di Kissinger alla pacificazione della Germania nazista nel 1938.

Sembra che il calendario del signor Kissinger non sia il 2022 ma il 1938, e pensava di parlare a un pubblico non a Davos ma in quella che allora era Monaco”, ha detto. “A proposito, nel vero anno 1938, quando la famiglia del signor Kissinger stava fuggendo dalla Germania nazista, lui aveva 15 anni.

Zelensky ha chiamato coloro che consigliano all’Ucraina di dare qualcosa alla Russia, i “‘grandi geopolitici’, non sempre vogliono vedere la gente comune. Ucraini ordinari. Milioni di coloro che effettivamente vivono nel territorio si propongono di scambiare con l’illusione di pace. Devi sempre vedere le persone.