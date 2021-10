Conferenza internazionale “Centesimus Annus Pro Pontifice”

- Advertisement -

AgenPress. Il 22 ottobre 2021 in coincidenza con il compleanno di San Giovanni Paolo II, si è tenuta nella Città del Vaticano la tavola rotonda della Conferenza internazionale annuale della fondazione vaticana Centesimus Annus Pro Pontifice dal titolo “Solidarietà, cooperazione e responsabilità: gli antidoti per combattere le ingiustizie, le disuguaglianze e le esclusioni”.

Ha partecipato anche il neocostituito gruppo locale del Principato di Monaco della

fondazione fondata da Giovanni Paolo II trent’anni fa, oggi presieduta da Anna Maria Tarantola.

Valeria Genesio, coordinatrice del nuovo gruppo monegasco, ha così commentato l’evento: “Anche quest’anno, autorevolissimo è stato il panel dei relatori intervenuti, dal cardinale Luis Antonio Tagle, Gérard Mourou, premio Nobel 2018 per la fisica, Fabiola Giannotti, direttrice generale del CERN, Roberto Cingolani, ministro italiano della Transizione Ecologica e molte altre personalità del settore scientifico, energetico, sociale e funzionari pubblici.

I diversi contributi dei relatori hanno confermato che, oggi più che mai, scienza, fede, istituzioni, imprese e individui devono operare insieme in modo solidale, responsabile e inclusivo per il bene comune e per un mondo più sostenibile, più equo e più giusto”.

La conferenza si è conclusa questa mattina con la messa riservata di Sua Eccellenza Mons. Angelo Zani officiata nella Basilica di San Pietro, seguita dal discorso del Segretario di Stato, Card. Pietro Parolin, e dalla benedizione finale del Santo Padre in udienza privata.

Valeria Genesio ha inoltre alimentato i lavori delle Giornate di Approfondimento Remind sui temi della sostenibilità.

In particolare ci si è soffermati sui “Dieci Comandamenti Verdi”, sintetizzati da Don. Josh (Coordinatore Settore “Ecologia & Creato” del Vaticano) a seguito dell’Enciclica “Laudato Si’, che Remind Filiera Immobiliare, nel corso degli incontri organizzati, ha condiviso con impegno e determinazione partecipando anche all’elaborazione della “Nostra Madre Terra – Carta dell’Ambiente Integrale”.