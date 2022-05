- Advertisement -

AgenPress. Mercoledì 4 maggio a Roma in via di Pietra 70 alla Sala Convegni Confranternita dei Bergamaschi a partire dalle 9.30 si svolgerà la Conferenza Nazionale dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, organizzata da FICEI Federazione Italiana Consorzio Enti Industrializzazione.

L’evento sarà così strutturato: alle 9.45 apertura dei lavori con relazione introduttiva del presidente FICEI Andrea Ferroni e saluti iniziali del coordinatore consulta direttori FICEI Aldo Carta, quindi si svolgeranno due dibattiti, il primo alle 10.15 dal tema “I consorzi industriali: una risorsa strategica per lo sviluppo del paese”, il secondo alle 11.30 “Le aree di sviluppo industriale protagoniste per il futuro del mezzogiorno”, ed in seguito alle 12.30 la conferenza “I consorzi industriali e l’Italia del fare: pronti alla sfida”. Alle 13.30 conclusioni con “Da Nord a Sud, da Sud a Nord, al servizio del mondo produttivo” con video messaggio del Ministro degli Affari Esteri Lugi Di Maio.

Parleranno nella Conferenza i presidenti dei vari consorzi FICEI italiani e diversi ospiti di prestigio ed istituzionali a tra cui l’on. Michele Gubitosa e il vice ministro per lo sviluppo economico Alessandra Todde. Moderazione dei giornalisti Umberto Baccolo, Carlo Bravetti e Paola Donnini.