Confimi Industria Piemonte e PMI 4.0 sottoscrivono un Accordo di Partenariato e Cooperazione per supportare le PMI verso la Transizione digitale e ambientale

AgenPress. In occasione del Workshop per la presentazione della ricerca prevista dal progetto europeo IRESDES 4.0 – Relazioni Industriali e Dialogo Sociale per una Economia e Società 4.0 – del quale Confimi Industria è capofila, è stato sottoscritto un accordo di Partenariato e Cooperazione tra Confimi Industria Piemonte e PMI 4.0 – Rete di Competenze Integrate per il Progetto Manifattura Italiana 4.0 –. Obiettivo comune il Coordinamento di azioni congiunte per supportare le PMI manifatturiere italiane a evolversi verso un modello produttivo orientato al Paradigma 4.0 e Green.

Confimi Industria Piemonte rappresenta la linfa dell’imprenditoria piemontese e svolge il ruolo di associazione datoriale in modo dinamico, proattivo e inclusivo “abbiamo messo in campo le nostre migliori risorse al servizio di un’imprenditoria etica, sempre attenta a una economia solidale e circolare, e per sviluppare sinergie allo scopo di favorire soluzioni pragmatiche”, ha dichiarato il Presidente Hella Soraya Zanetti Colleoni, la quale non ha dubbi riguardo l’Accordo sottoscritto affermando: “avvalendoci dell’esperienza internazionale e qualificata della Rete PMI 4.0 guidata dal Presidente Galia, potremo ampliare i nostri servizi arricchendoli con una proposta innovativa, che metteremo a disposizione delle nostre aziende associate, nonché realizzare progetti congiunti che avranno una ricaduta positiva sul nostro contesto imprenditoriale soprattutto per le imprese più piccole”.

PMI 4.0 “Rete di Competenze Integrate per il Progetto Manifattura Italiana 4.0” è una Rete di Impresa che aggrega imprese innovative, professionisti ed enti di ricerca, strutturata come una Task Force per favorire l’evoluzione dei modelli produttivi e organizzativi delle PMI italiane, anche in un contesto di filiera, orientandoli verso il Paradigma “Industria 4.0” e Green.

Domenico Galia, Presidente e Manager della Rete di impresa PMI4.0, ha così concluso: “L’Italia dispone di un grande patrimonio costituito dalle PMI guidate da imprenditori dalla capacità creativa senza eguali, il che comporta che la manifattura italiana è la prima al mondo per qualità e non può essere supportata da modelli innovativi standard ma necessita di soluzioni personalizzate ad hoc che tengano conto di questo elemento distintivo e, quanto sottoscritto oggi, segna l’inizio di una proficua cooperazione con Confimi Industria Piemonte, la quale potrà offrire ai propri Associati un supporto concreto per cogliere anche le opportunità offerte dal PNRR e accompagnarli verso la Transizione digitale e ambientale, affinché possano accrescere la loro competitività per affrontare i cambiamenti imposti dalla globalizzazione e dalla quarta rivoluzione industriale e continuare a essere protagonisti nel mercato globale”.