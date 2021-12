Confindustria, Gianfranco Librandi (IV): Imprese rottamano Salvini

- Advertisement -

Agenpress. “Dall’assemblea di Confindustria emerge un dato chiaro: le imprese italiane sono dalla parte del Governo e sostengono la linea del Presidente Draghi. Le parole di Bonomi non lasciano alcun margine di interpretazione, da Quota 100 ai vaccini.

È la definitiva rottamazione di Salvini e della stagione del Papeete. Con Draghi si è compiuto il definitivo superamento delle pulsioni sovraniste e delle scemenze no-vax in tutto il Paese.

L’ala razionale della Lega e del centrodestra ne prenda atto. Bisognerà continuare a sostenere l’agenda del Premier per promuovere sviluppo e sostenere il sistema produttivo. Pertanto, occorre organizzare una forza politica in grado di dialogare e di rappresentare le ostenta delle piccole e medie aziende, di tutta Italia ma in particolare del Nord, dove più che altrove il cialtronismo salviniano si è insinuato e ha fatto danni.”

Lo dichiara in una nota l’On. Gianfranco Librandi, Italia Viva.