Congo. Dipendenti OMS coinvolti in abusi sessuali durante l’epidemia Ebola

- Advertisement -

- Advertisement - AgenPress – Più di 80 operatori umanitari, tra cui alcuni dipendenti dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sono stati coinvolti in episodi di abuso e sfruttamento sessuale durante la crisi dell’Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, ha detto martedì una commissione indipendente.

Il tutto è partito da un’indagine dell’anno scorso della Thomson Reuters Foundation e di The New Humanitarian in cui più di 50 donne hanno accusato gli operatori umanitari dell’OMS e altri enti di beneficenza di chiedere sesso in cambio di lavoro tra il 2018-2020.

Nel suo rapporto, la commissione ha rilevato che circa 21 degli 83 presunti responsabili erano dipendenti dell’OMS e che gli abusi, che includevano nove accuse di stupro, erano stati commessi da personale nazionale e internazionale.

“Il team di revisione ha stabilito che alle presunte vittime è stato promesso un lavoro in cambio di rapporti sessuali o per mantenere il proprio posto di lavoro”, ha detto il membro della commissione Malick Coulibaly in una conferenza stampa. Molti dei perpetratori maschi si sono rifiutati di usare il preservativo e 29 delle donne sono rimaste incinte e alcune sono state costrette ad abortire in seguito dai loro abusatori.

Il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha promesso tolleranza zero sugli abusi sessuali e si dice che stia cercando un secondo mandato presso l’organismo sanitario delle Nazioni Unite, ha affermato che il rapporto ha fatto “lettura straziante” e si è scusato con le vittime. “Quello che ti è successo non dovrebbe mai accadere a nessuno. È imperdonabile. La mia priorità assoluta è garantire che i colpevoli non siano scusati ma chiamati a rispondere”, ha detto, promettendo ulteriori passi. Il direttore regionale Matshidiso Moeti ha affermato che il corpo sanitario è “umiliato, inorridito e affranto” dai risultati. Gli autori noti sono stati esclusi dal futuro impiego dell’OMS mentre i contratti delle quattro persone rimanenti impiegate dall’organismo sono stati rescissi.