Consumerismo: Enel si era impegnata a eliminare telemarketing selvaggio, multa insufficiente

Telemarketing, Garante multa Enel Energia per 26,5 mln

AgenPress. Insufficiente per Consumerismo No profit la sanzione da 26,5 milioni di euro inflitta dal Garante per la Privacy ad Enel per il trattamento illecito dei dati personali degli utenti a fini di telemarketing.

“Proprio Enel si era impegnata di recente con i consumatori promettendo di non ricorrere più alle telefonate moleste per promuovere contratti commerciali – spiega il presidente Luigi Gabriele –.

La multa del Garante dimostra che la società ha realizzato comportamenti scorretti che hanno portato alla sanzione, e siamo molto delusi da Enel, che nonostante le numerose sollecitazioni delle associazioni dei consumatori, ha reiterato nell’abuso del telemarketing, realizzando illeciti sanzionati dal Garante”.