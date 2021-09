Consumi. Spesa media mensile in calo del 9,0% rispetto al 2019

- Advertisement -

AgenPress – Nel 2020, la stima della spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia è di 2.328 euro mensili in valori correnti con un calo del 9,0% rispetto al 2019. Lo rileva l’Istat. Considerata la dinamica inflazionistica (-0,2% la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale, NIC), spiega l’Istituto, il calo in termini reali è appena meno ampio (-8,8%). È la contrazione più accentuata dal 1997 (anno di inizio della serie storica), che riporta il dato medio di spesa corrente al livello del 2000.

A causa della pandemia e delle restrizioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria si è registrato un calo del 38,9% della spesa media per la ristorazione e i servizi recettivi mentre è salita dal 18,1% al 20,1% la quota della spesa per i beni alimentari e le bevande analcoliche. Il calo delle spese delle famiglie è diffuso su tutto il territorio nazionale, ma la sua articolazione sembra risentire delle differenze territoriali nella diffusione del Covid-19 e nelle misure di contrasto adottate.