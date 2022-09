Conte, abbiamo detto “assolutamente sì alle sanzioni” contro la Russia. Vera svolta è piano di acquisto comune gas

- Advertisement -

AgenPress – Sulle sanzioni abbiamo detto subito “assolutamente sì, io ero anche per un inasprimento ma ero anche consapevole che ci avrebbero fatto male”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte a Corriere.tv “Ma ancora oggi che non si stanno rivelando molto efficaci su Putin, perché si pensava a mettere in ginocchio l’economia russa dico che andavano prese e vanno mantenute”.

“Tutti a parlare di price cap ma la vera svolta è un piano di acquisto comune. Mettendo a fattor comune l’Ue sarebbe diventato il leader mondiale sul piano degli acquisti potendo dettare le regole al mercato”.

