Conte, Calenda arrogante. No apparentamenti. Nostra traiettoria politica con il Pd, no a centrodestra

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Calenda sta facendo un suo percorso politico autoreferenziale, e noi glielo facciamo fare tranquillamente: siamo orgogliosamente forti della nostra storia e della nostra tradizione, lui si affaccia adesso alla politica. Essere una forza nazionale è un’altra prospettiva. Gli auguriamo buona fortuna, ma è all’inizio di un cammino politico nazionale, e quindi dettare condizioni agli altri mi sembra quanto meno arrogante”.

Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a margine di una manifestazione elettorale per le amministrative a Ramacca, nel Catanese.

“C’è una traiettoria politica generale che vede questo dialogo costante e intenso con il Pd. Dove abbiamo potuto abbiamo avuto il tempo di lavorare insieme e fare un progetto comune. Come in questo caso: lo abbiamo fatto volentieri per condividere un obiettivo”, ha detto ancora. ” La traiettoria rimane quella del dialogo, perché per essere competitivi rispetto al centrodestra il dialogo deve essere coltivato dove è possibile”.

“Gli apparentamenti sono da escludere. Gli elettori non sono pacchi postali e non vogliamo dire ‘votate tizio o caio’ al ballottaggio. Ma non c’è all’orizzonte nessuna possibilità di potere collaborare con un’eventuale giunta di centrodestra perché ha una proposta politica inadeguata. Per i ballottaggi faremo valutazioni, ma nessun apparentamento, assessori o richieste varie”.