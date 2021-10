Conte incontra Draghi. “Ho assicurato l’atteggiamento costruttivo da parte del M5S”

- Advertisement -

Suppletive? “No, per me la politica è dappertutto, in piazza, nei territori. “Per me la politica è dappertutto – ha specificato parlando davanti a Palazzo Chigi -. Non la troviamo solo nei luoghi istituzionali, ma in piazza, nelle strade, nei territori. Ho pensato di non candidarmi alle suppletive anche se un seggio era disponibile perché ho preso l’impegno prioritario di rilanciare M5s. Se mi candidassi e fossi eletto mi ritroverei a frequentare pochissimo quell’aula per cui ho grande rispetto”.

Sul ddl penale, Conte ha poi sottolineato di aver assicurato al premier Draghi un “atteggiamento costruttivo da parte del M5s. Anche durante i lavori parlamentari adesso daremo il nostro contributo per migliorare e velocizzare i processi. Il governo ha a cuore tempi rapidi ma c’è una dialettica parlamentare. Non abbiamo parlato di fiducia ma di eventuali interventi che possano migliorare il testo”.

“Sulla riforma – ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio – io per primo dico ‘mettiamo da parte le ideologie’. Cosa vogliamo assicurare agli italiani? Una riforma della giustizia con tempi chiari e definiti ma anche assicurando il principio che alle vittime dei reati va assicurata giustizia. Non possiamo creare le condizioni di rischio che possano svanire nel nulla i processi. E queste sono preoccupazioni che devono riguardare tutte le forze politiche”.

Tra i temi dell’incontro anche la transizione ecologica. “Il Movimento ha una particolare sensibilità su questo fronte – ha sostenuto Conte – e continuerà a dare un contributo con voce da protagonista per realizzare quell’obiettivo ambiziosissimo della neutralità climatica al 2050”.

Il leader in pectore del M5s ha poi confermato il proprio sostegno a ddl Zan: “E’ una legge che ha il nostro appoggio”.