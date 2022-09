Conte: “La Politica, quella con la P maiuscola, deve sporcarsi le mani e difendere la legalità centimetro per centimetro”

- Advertisement -

AgenPress. Ho ripercorso, in marcia con i cittadini, l’ultimo tragitto di Angelo Vassallo, nella strada in cui fu ucciso 12 anni fa.

Il “sindaco pescatore” è stato un esempio nella lotta per l’ambiente, per la legalità, per la difesa del suo territorio dagli appetiti della criminalità. Ha pagato con la vita, ora è il momento di verità e giustizia: portiamo avanti questa richiesta assieme a Dario Vassallo, che ha scelto di candidarsi con noi e di portare avanti insieme questa battaglia.



La Politica, quella con la P maiuscola, deve sporcarsi le mani e difendere la legalità centimetro per centimetro.

E’ quanto dichiara Giuseppe Conte presidente del Movimento Cinque Stelle.