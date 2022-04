- Advertisement -

AgenPress. Vito Petrocelli è fuori dal Movimento 5 Stelle. Stiamo completando la procedura di espulsione.

Il suo ultimo tweet è semplicemente vergognoso. Il 25 aprile è una ricorrenza seria. Certe provocazioni sono inqualificabili.



Petrocelli, senatore M5S e presidente della commissione Esteri di Palazzo Madama, noto per le sue posizioni apertamente filorusse, ha scritto via Twitter: “Buona festa della LiberaZione”, con la “Z” maiuscola che oggi identifica l’invasione della Russia in Ucraina.