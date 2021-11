Cop26. Accordo raggiunto, ma colpo di scena, India e Cina frenano sul carbone. Presidente in lacrime

- Advertisement -

AgenPress – L’accordo sul clima COP26 è stato raggiunto e adottato dai delegati delle 197 parti riunite alla Cop26 di Glasgow. Il testo ha avuto il via libera ufficiale dopo un intervento dell’ultimo minuto da parte dell’India per cambiare il contenuto nella parte relativa al taglio delle emissioni derivanti dal carbone. L’India è intervenuta nella plenaria finale per chiedere di sostituire nel testo la formula “phase-out”, cioè “eliminazione graduale” del carbone, inserendo l’espressione “phase-down”, cioè “riduzione graduale”.

E’ stato un colpo di scena dell’ultimo minuto. I paesi hanno litigato per tutto il giorno su dettagli precisi, ma negli ultimi istanti India e Cina hanno entrambi spinto ad annacquare la formulazione sul carbone.

La precedente bozza affermava che i paesi avrebbero “eliminato gradualmente” l’uso del carbone non ridotto, ovvero la combustione del carbone che viene effettuata senza alcuna forma di cattura e stoccaggio del carbonio per contrastare le emissioni che produce.

Ma quella formulazione è stata ora cambiata in “riduzione graduale”. La mossa ha suscitato reazioni rabbiose da parte delle nazioni europee e di diversi stati insulari.

Tuttavia, tutte le parti hanno comunque accettato l’accordo, poiché molti hanno affermato che il pacchetto complessivo era meglio di nessun accordo.

In tutti i 25 COP prima di Glasgow, nessun accordo ha mai menzionato carbone, petrolio o gas, o addirittura i combustibili fossili in generale, come fattori trainanti – per non parlare della causa principale – della crisi climatica.

Un presidente della COP26 visibilmente in lacrime, Alok Sharma, ha dato l’annuncio battendo il martelletto. Ha modificato oralmente la bozza più recente del testo annacquando il linguaggio sui combustibili fossili dopo che India e Iran avevano sollevato obiezioni. L’accordo finale ora fa riferimento a una “riduzione” graduale del carbone anziché a una “disattivazione graduale”.

“Capisco la profonda delusione, ma è vitale che proteggiamo questo pacchetto”. Il delegato di Antigua e Barbuda, parlando a nome di molti Paesi in via di sviluppo, ha chiesto che venga messa verbale la loro “delusione” per la mancata creazione di un meccanismo formale per la consegna di fondi alle nazioni colpite dagli impatti climatico. Aggiungendo che “Il gruppo aveva considerato di chiedere modifiche al testo, ma non lo ha fatto pur di raggiungere un accordo”.

Le Isole Marshall si uniscono ad altri nell’esprimere “profonda delusione” per il cambiamento del linguaggio sul carbone da “eliminazione graduale” a “eliminazione graduale”.

Il paese è profondamente minacciato dall’innalzamento del livello del mare: è una nazione di oltre 1.200 isole basse nell’Oceano Pacifico a soli 2 metri sul livello del mare.

Dice che accetteranno il cambiamento con la “più grande riluttanza” e solo, sottolinea, perché ci sono elementi critici dell’accordo che sono un “ancora di salvezza” per il futuro del suo popolo.